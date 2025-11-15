Salon des Vins et Produits du Terroir Lions Club Côte Bleue Sausset-les-Pins

Salon des Vins et Produits du Terroir Lions Club Côte Bleue Sausset-les-Pins samedi 15 novembre 2025.

Salon des Vins et Produits du Terroir

Du samedi 15 au dimanche 16 novembre 2025.

10h00 /18h00. Lions Club Côte Bleue 31 Avenue Pierre Matraja Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-15

Le LIONS CLUB de la COTE BLEUE organise depuis plus de 20 ans, le 3ème week end du mois de novembre, son traditionnel salon des vins et des produits du terroir au gymnase Alain Calmat à Sausset les Pins.

Chaque année exposants producteurs, venant de toutes les régions de France viennent présenter, dans une ambiance chaleureuse et conviviale, leurs produits à une clientèle fidèle et exigeante. La dégustation est gratuite.



Cette manifestation, d’envergure régionale, s’inscrit dans la volonté du Lions Club de La Côte Bleue d’aider les enfants malades, les plus démunis, et de lutter contre la cécité, la malnutrition, le cancer infantile et le diabète et de participer à la protection de l’environnement.



Pour préparer les fêtes de fin d’année, réservez dès maintenant le troisième week-end du novembre et venez nombreux à cette manifestation.





Le Lions Clubs International est la plus importante organisation de clubs de service au monde avec plus de 1,4 million de membres, actifs dans 48 000 clubs qui servent dans 200 pays et régions du monde. .

Lions Club Côte Bleue 31 Avenue Pierre Matraja Sausset-les-Pins 13960 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 79 11 14 42 mariemarion0612@gmail.com

English :

The LIONS CLUB of the COTE BLEUE has been organizing for more than 20 years, the 3rd weekend of November, its traditional wine and local products exhibition at the Alain Calmat gymnasium in Sausset les Pins.

German :

Der LIONS CLUB de la COTE BLEUE organisiert seit über 20 Jahren am dritten Wochenende im November seine traditionelle Messe für Weine und regionale Produkte im Gymnasium Alain Calmat in Sausset les Pins.

Italiano :

Il LIONS CLUB de la COTE BLEUE organizza da oltre 20 anni, il terzo fine settimana di novembre, la sua tradizionale fiera del vino e dei prodotti locali presso la palestra Alain Calmat di Sausset les Pins.

Espanol :

El LIONS CLUB de la COTE BLEUE organiza desde hace más de 20 años, el tercer fin de semana de noviembre, su tradicional feria de vinos y productos locales en el gimnasio Alain Calmat de Sausset les Pins.

L’événement Salon des Vins et Produits du Terroir Sausset-les-Pins a été mis à jour le 2025-09-09 par Mairie de Sausset-les-Pins