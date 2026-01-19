Salon des vins et produits régionaux Salle polyvalente Saint-Sorlin-en-Valloire

Salon des vins et produits régionaux

Salle polyvalente Route de la Valloire Saint-Sorlin-en-Valloire Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 09:00:00

fin : 2026-02-01 19:00:00

Date(s) :

2026-02-01

29ème Salon des vins et produits régionaux. Entrée payante, verre de dégustation offert.

.

Salle polyvalente Route de la Valloire Saint-Sorlin-en-Valloire 26210 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 10 65 49 04 horizonmusical26@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

29th Salon des vins et produits régionaux. Admission charge, tasting glass free.

L’événement Salon des vins et produits régionaux Saint-Sorlin-en-Valloire a été mis à jour le 2026-01-19 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche