Salon des vins et produits régionaux Salle polyvalente Saint-Sorlin-en-Valloire
Salon des vins et produits régionaux Salle polyvalente Saint-Sorlin-en-Valloire dimanche 1 février 2026.
Salon des vins et produits régionaux
Salle polyvalente Route de la Valloire Saint-Sorlin-en-Valloire Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-01 09:00:00
fin : 2026-02-01 19:00:00
Date(s) :
2026-02-01
29ème Salon des vins et produits régionaux. Entrée payante, verre de dégustation offert.
.
Salle polyvalente Route de la Valloire Saint-Sorlin-en-Valloire 26210 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 10 65 49 04 horizonmusical26@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
29th Salon des vins et produits régionaux. Admission charge, tasting glass free.
L’événement Salon des vins et produits régionaux Saint-Sorlin-en-Valloire a été mis à jour le 2026-01-19 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche