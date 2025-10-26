Salon des vins et spiritueux Villersexel

Salon des vins et spiritueux Villersexel dimanche 26 octobre 2025.

397 Rue du Magny Villersexel Haute-Saône

Début : 2025-10-26 10:00:00

fin : 2025-10-27 16:00:00

2025-10-26 2025-10-27

Votre cave Boutanches & Cie de Villersexel, et FCBS ont le plaisir de vous inviter à leur grand rendez-vous d’automne !

Plus d’une vingtaine de domaines venus de toute la France, des ventes privées et 2 ateliers découvertes. Gratuit, inscription en ligne.

Ils vous attendent nombreux ! .

397 Rue du Magny Villersexel 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 56 45 33 33

