Salon des vins et spiritueux Villersexel
397 Rue du Magny Villersexel Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-10-26 10:00:00
fin : 2025-10-27 16:00:00
2025-10-26 2025-10-27
Votre cave Boutanches & Cie de Villersexel, et FCBS ont le plaisir de vous inviter à leur grand rendez-vous d’automne !
Plus d’une vingtaine de domaines venus de toute la France, des ventes privées et 2 ateliers découvertes. Gratuit, inscription en ligne.
Ils vous attendent nombreux ! .
397 Rue du Magny Villersexel 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 56 45 33 33
