Salon des vins gastronomie

La Possonnière Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-04-05 19:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Salon des vins gastronomie

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La Possonnière 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire patrice.belliard@orange.fr

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English :

Gastronomy wine fair

L’événement Salon des vins gastronomie La Possonnière a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages