Salon des vins gastronomie La Possonnière
Salon des vins gastronomie La Possonnière samedi 4 avril 2026.
Salon des vins gastronomie
La Possonnière Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 10:00:00
fin : 2026-04-05 19:00:00
Date(s) :
2026-04-04
Salon des vins gastronomie
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La Possonnière 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire patrice.belliard@orange.fr
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English :
Gastronomy wine fair
L’événement Salon des vins gastronomie La Possonnière a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages