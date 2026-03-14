Salon des vins gastronomie La Possonnière

Salon des vins gastronomie La Possonnière samedi 4 avril 2026.

Salon des vins gastronomie

La Possonnière Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 10:00:00
fin : 2026-04-05 19:00:00

Date(s) :
2026-04-04

Salon des vins gastronomie
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La Possonnière 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire   patrice.belliard@orange.fr

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English :

Gastronomy wine fair

L’événement Salon des vins gastronomie La Possonnière a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages