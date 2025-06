Salon des vins nature à Antinéa – Route du Payras Douelle 15 juin 2025 10:00

Salon des vins nature à Antinéa Route du Payras La guinguette d' Antinéa Douelle Lot

Cet événement convivial mettra à l’honneur 16 vignerons et vigneronnes, du Lot et d’ailleurs, engagés dans une viticulture respectueuse de l’environnement. Il s’adresse autant aux amateurs qu’aux curieux, avec des dégustations, des rencontres et des temps d’échange autour du vin naturel.

Restauration sur place.

DJ set en soirée: DJ Pwik Masta.

Vignerons et vigneronnes présents:

Alex Abel

Jérémie Illouz

Laurent Marre

Simon Busser

Kevin Barbet

Fabien Jouves

Eva Lacoude

Mathieu Roucanieres

Pierre Ferrari

Sylvain Jougla

Pauline Broqua

Muriel Zoldan

Patrick Rols

Pierre Pradelle

Philippe Kuhn

Jérôme Cambon 7 .

English :

This convivial event will feature 16 winegrowers from the Lot and beyond, committed to environmentally-friendly viticulture. It is aimed at wine-lovers and the curious alike, with tastings, meetings and discussions on natural wine.

German :

Bei dieser geselligen Veranstaltung werden 16 Winzer und Winzerinnen aus dem Lot und darüber hinaus geehrt, die sich für einen umweltfreundlichen Weinbau engagieren. Die Veranstaltung richtet sich sowohl an Weinliebhaber als auch an Neugierige und bietet Verkostungen, Begegnungen und Austauschmöglichkeiten rund um den Naturwein.

Italiano :

Questa simpatica manifestazione premierà 16 viticoltori del Lot e non solo, impegnati in una viticoltura rispettosa dell’ambiente. L’evento è rivolto ad appassionati e curiosi, con degustazioni, incontri e discussioni sul vino naturale.

Espanol :

Este simpático evento rendirá homenaje a 16 viticultores del Lot y de otros lugares comprometidos con una viticultura respetuosa con el medio ambiente. El evento se dirige tanto a los amantes del vino como a los curiosos, con degustaciones, encuentros y debates sobre el vino natural.

