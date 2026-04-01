Salon des vins Nogent-le-Rotrou
Salon des vins Nogent-le-Rotrou samedi 25 avril 2026.
Nogent-le-Rotrou
Salon des vins
5 Rue Villette-Gâté Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-25 19:00:00
Date(s) :
2026-04-25
1er salon des vins de la cave le Cellier de Nogent-le-Rotrou.
Le temps d’une journée, partez en voyage à travers les terroirs français rencontrez des vignerons passionnés, découvrez et dégustez leurs cuvées et profitez des offres spéciales pour le salon.
Ouvert aux amateurs comme aux curieux !
1er salon des vins de la cave le Cellier de Nogent-le-Rotrou.
Le temps d’une journée, partez en voyage à travers les terroirs français rencontrez des vignerons passionnés, découvrez et dégustez leurs cuvées et profitez des offres spéciales pour le salon.
Ouvert aux amateurs comme aux curieux !
Entrée gratuite .
5 Rue Villette-Gâté Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 9 82 25 24 99
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English :
nogent-le-Rotrou cellar?s 1st wine fair.
For one day, take a journey through France?s terroirs: meet passionate winemakers, discover and taste their cuvées, and take advantage of special offers for the show.
Open to wine lovers and the curious alike!
L’événement Salon des vins Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-04-08 par OTs DU PERCHE
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