Nogent-le-Rotrou

Salon des vins

5 Rue Villette-Gâté Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-25 19:00:00

Date(s) :

2026-04-25

1er salon des vins de la cave le Cellier de Nogent-le-Rotrou.

Le temps d’une journée, partez en voyage à travers les terroirs français rencontrez des vignerons passionnés, découvrez et dégustez leurs cuvées et profitez des offres spéciales pour le salon.

Ouvert aux amateurs comme aux curieux !

1er salon des vins de la cave le Cellier de Nogent-le-Rotrou.

Le temps d’une journée, partez en voyage à travers les terroirs français rencontrez des vignerons passionnés, découvrez et dégustez leurs cuvées et profitez des offres spéciales pour le salon.

Ouvert aux amateurs comme aux curieux !

Entrée gratuite .

5 Rue Villette-Gâté Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 9 82 25 24 99

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English :

nogent-le-Rotrou cellar?s 1st wine fair.

For one day, take a journey through France?s terroirs: meet passionate winemakers, discover and taste their cuvées, and take advantage of special offers for the show.

Open to wine lovers and the curious alike!

L’événement Salon des vins Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-04-08 par OTs DU PERCHE