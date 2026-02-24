Salon des vins Ottersthal
Salon des vins Ottersthal samedi 7 mars 2026.
Salon des vins
Salle communale Ottersthal Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-03-07 10:00:00
fin : 2026-03-08 17:00:00
Date(s) :
2026-03-07 2026-03-08
.
Salle communale Ottersthal 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 91 26 90
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Salon des vins Ottersthal a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de tourisme de Saverne et sa région