Salon des vins Salle des fêtes René Rochegue Ozon dimanche 14 décembre 2025.
Salle des fêtes René Rochegue 415 Route des Sables Ozon Ardèche
Début : 2025-12-14 10:00:00
fin : 2025-12-14 16:00:00
2025-12-14
5ème édition avec de nombreux stands de producteurs locaux. Découverte de vins locaux, rencontre de vignerons et dégustation.
Exposition de voitures de 10h à 13h. Restauration possible sur place.
Salle des fêtes René Rochegue 415 Route des Sables Ozon 07370 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 72 25 93 ozonlafete@gmail.com
English :
5th edition with many stands of local producers. Discover local wines, meet the winemakers and enjoy a wine tasting.
Car show from 10am to 1pm. Catering available on site.
German :
5. Ausgabe mit zahlreichen Ständen lokaler Produzenten. Entdeckung lokaler Weine, Treffen von Winzern und Verkostung.
Autoausstellung von 10 bis 13 Uhr. Verpflegung vor Ort möglich.
Italiano :
5a edizione, con numerosi stand di produttori locali. Scoprite i vini locali, incontrate i produttori e godetevi una degustazione.
Esposizione di auto dalle 10.00 alle 13.00. Ristorazione disponibile in loco.
Espanol :
5ª edición, con numerosos stands de productores locales. Descubra los vinos locales, conozca a los viticultores y disfrute de una degustación.
Exposición de coches de 10:00 a 13:00 horas. Servicio de catering in situ.
