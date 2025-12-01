Salon des vins Salle des fêtes René Rochegue Ozon

Salon des vins

Salle des fêtes René Rochegue 415 Route des Sables Ozon Ardèche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 10:00:00

fin : 2025-12-14 16:00:00

Date(s) :

2025-12-14

5ème édition avec de nombreux stands de producteurs locaux. Découverte de vins locaux, rencontre de vignerons et dégustation.

Exposition de voitures de 10h à 13h. Restauration possible sur place.

.

Salle des fêtes René Rochegue 415 Route des Sables Ozon 07370 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 72 25 93 ozonlafete@gmail.com

English :

5th edition with many stands of local producers. Discover local wines, meet the winemakers and enjoy a wine tasting.

Car show from 10am to 1pm. Catering available on site.

German :

5. Ausgabe mit zahlreichen Ständen lokaler Produzenten. Entdeckung lokaler Weine, Treffen von Winzern und Verkostung.

Autoausstellung von 10 bis 13 Uhr. Verpflegung vor Ort möglich.

Italiano :

5a edizione, con numerosi stand di produttori locali. Scoprite i vini locali, incontrate i produttori e godetevi una degustazione.

Esposizione di auto dalle 10.00 alle 13.00. Ristorazione disponibile in loco.

Espanol :

5ª edición, con numerosos stands de productores locales. Descubra los vinos locales, conozca a los viticultores y disfrute de una degustación.

Exposición de coches de 10:00 a 13:00 horas. Servicio de catering in situ.

L’événement Salon des vins Ozon a été mis à jour le 2025-11-24 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche