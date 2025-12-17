Salon des vins Centre Associatif Parodien Paray-le-Monial

Salon des vins

Centre Associatif Parodien 9 Rue Pierre Lathuilière Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Début : 2026-03-14 10:00:00

fin : 2026-03-15 19:00:00

2026-03-14

Des vignerons de tout l’hexagone seront à votre service, Le bénéfice de ce salon sera intégralement reversé à des œuvres caritatives. Vous pourrez également si vous le souhaitez déjeuner les midis en présence de certains exposants. Les exposants, tous producteurs, seront présents afin de faire déguster leur produits mais aussi pour échanger avec vous sur leur métier et leur manière de produire. Le règlement de votre entrée vous donne droit à la dégustation gratuite aux stands que vous aurez sélectionnés. .

