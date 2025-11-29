Salon des vins Salle Polyvalente Saint-Georges-des-Coteaux
Salon des vins Salle Polyvalente Saint-Georges-des-Coteaux samedi 29 novembre 2025.
Salon des vins
Salle Polyvalente Rue du Parc Saint-Georges-des-Coteaux Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 10:00:00
fin : 2025-11-30 19:00:00
Date(s) :
2025-11-29
L’association Saintes Œnologie propose un salon des vins organisé où 40 vignerons de toute la France seront présents.
Restauration sur place. Animations.
English :
The Saintes ?nologie association is organizing a wine fair featuring 40 winemakers from all over France.
Catering on site. Entertainment.
German :
Der Verein Saintes ?nologie bietet eine organisierte Weinmesse an, bei der 40 Winzer aus ganz Frankreich anwesend sein werden.
Verpflegung vor Ort. Animationen.
Italiano :
L’associazione Saintes ?nologie organizza una fiera del vino alla quale parteciperanno 40 viticoltori provenienti da tutta la Francia.
Ristorazione in loco. Intrattenimento.
Espanol :
La asociación Saintes ?nologie organiza una feria del vino en la que estarán presentes 40 viticultores de toda Francia.
Restauración in situ. Animación.
