Salon des vins Salle Polyvalente Saint-Georges-des-Coteaux

Salon des vins

Salle Polyvalente Rue du Parc Saint-Georges-des-Coteaux Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date :

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-30 19:00:00

Date(s) :

2025-11-29

L’association Saintes Œnologie propose un salon des vins organisé où 40 vignerons de toute la France seront présents.

Restauration sur place. Animations.

.

English :

The Saintes ?nologie association is organizing a wine fair featuring 40 winemakers from all over France.

Catering on site. Entertainment.

German :

Der Verein Saintes ?nologie bietet eine organisierte Weinmesse an, bei der 40 Winzer aus ganz Frankreich anwesend sein werden.

Verpflegung vor Ort. Animationen.

Italiano :

L’associazione Saintes ?nologie organizza una fiera del vino alla quale parteciperanno 40 viticoltori provenienti da tutta la Francia.

Ristorazione in loco. Intrattenimento.

Espanol :

La asociación Saintes ?nologie organiza una feria del vino en la que estarán presentes 40 viticultores de toda Francia.

Restauración in situ. Animación.

