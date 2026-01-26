Salon des Vins Salle des Lanterniers Saint-Memmie

Salon des Vins

Salle des Lanterniers Chemin du Terme Lanternier Saint-Memmie Marne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 10:00:00

fin : 2026-03-29 18:00:00

Date(s) :

2026-03-27 2026-03-28 2026-03-29

Tout public

Salon des Vins à Saint-Memmie organisé par le Lions Club Châlons Vinetz au profit de la recherche contre la maladie de Charcot. .

