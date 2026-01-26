Salon des Vins Salle des Lanterniers Saint-Memmie
Salon des Vins Salle des Lanterniers Saint-Memmie vendredi 27 mars 2026.
Salle des Lanterniers Chemin du Terme Lanternier Saint-Memmie Marne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2026-03-27 10:00:00
fin : 2026-03-29 18:00:00
2026-03-27 2026-03-28 2026-03-29
Tout public
Salon des Vins à Saint-Memmie organisé par le Lions Club Châlons Vinetz au profit de la recherche contre la maladie de Charcot. .
Salle des Lanterniers Chemin du Terme Lanternier Saint-Memmie 51470 Marne Grand Est +33 6 78 44 45 16
