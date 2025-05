Salon des vins – Le Maître des Cols Savigny-sur-Aisne, 23 mai 2025 07:00, Savigny-sur-Aisne.

Salon des vins Le Maître des Cols 7, Bagot centre Savigny-sur-Aisne Ardennes

2025-05-23

2025-05-24

2025-05-23

Pour cette 10ème édition, le caviste Le Maître des Cols accueille 10 stands de vins qui seront animés par des vignerons et viticulteurs passionnés. Ils proposeront à la dégustation* +60 vins et +40 spiritueux différents. Les animations se prolongeront chaque soir avec barbecue gourmand (service jusqu’à 1h du matin), et 2 concerts festifs Vendredi soir Les Shows Boulettes Samedi soir DJ ArtLike Entrée gratuite *L’abus d’alcool est dangereux pour la santé consommez avec modération.

Le Maître des Cols 7, Bagot centre

Savigny-sur-Aisne 08400 Ardennes Grand Est +33 6 20 14 05 87

English:

For this 10th edition, the wine shop Le Maître des Cols is hosting 10 wine stands run by passionate winegrowers and winemakers. They will be offering +60 different wines and +40 spirits for tasting*. Entertainment will continue each evening with a gourmet barbecue (service until 1am), and 2 festive concerts: Friday evening: Les Shows Boulettes Saturday evening: DJ ArtLike Free admission *Alcohol abuse is dangerous to your health consume in moderation.

German:

Ausgabe begrüßt die Weinhandlung Le Maître des Cols 10 Weinstände, die von passionierten Winzern und Weinbauern betreut werden. Sie werden +60 verschiedene Weine und +40 verschiedene Spirituosen zur Verkostung* anbieten. Die Animationen werden jeden Abend mit einem Gourmet-Grill (Service bis 1 Uhr morgens) und 2 festlichen Konzerten fortgesetzt: Freitagabend Les Shows Boulettes Samstagabend DJ ArtLike Freier Eintritt *Der Missbrauch von Alkohol ist gesundheitsschädlich konsumieren Sie in Maßen.

Italiano:

Per questa 10ª edizione, l’enoteca Le Maître des Cols ospita 10 stand di vini gestiti da viticoltori e produttori appassionati. Saranno offerti in degustazione 60 vini e 40 liquori diversi*. L’intrattenimento continuerà ogni sera con un barbecue gourmet (servito fino all’una di notte) e 2 concerti festivi: Venerdì sera: Les Shows Boulettes Sabato sera: DJ ArtLike Ingresso libero *L’abuso di alcol è pericoloso per la salute: consumare con moderazione.

Espanol:

Para esta 10ª edición, el comerciante de vinos Le Maître des Cols acoge 10 puestos de vinos regentados por viticultores y bodegueros apasionados. Ofrecerán 60 vinos y 40 licores diferentes para degustar*. La animación continuará cada noche con una barbacoa gastronómica (servida hasta la 1 de la madrugada) y 2 conciertos festivos: Viernes por la noche: Les Shows Boulettes Sábado por la noche: DJ ArtLike Entrada gratuita *El abuso de alcohol es peligroso para la salud: consúmalo con moderación.

