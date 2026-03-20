Salon des Vins Orangerie du Château Thouars

Salon des Vins

Orangerie du Château Avenue des Martyrs de la Résistance Thouars Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-27

Que vous soyez connaisseurs, amateur ou nouveaux initiés, le salon des vins et terroirs de Thouars est un voyage unique de la France viticole et gastronomique, avec ses couleurs et ses accents, dans un lieu remarquable chargé d’histoire l’orangerie du Château.

Que vous soyez connaisseurs, amateur ou nouveaux initiés, le salon des vins et terroirs de Thouars est un voyage unique de la France viticole et gastronomique, avec ses couleurs et ses accents, dans un lieu remarquable chargé d’histoire l’orangerie du Château. Une centaine de viticulteurs et producteurs de terroirs seront présents pour vous faire partager leur passion et leur savoir-faire. .

Orangerie du Château Avenue des Martyrs de la Résistance Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine contact@salondesvinsthouars.fr

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English : Salon des Vins

Whether you are a connoisseur, an amateur or a new initiate, the Salon des Vins et Terroirs de Thouars is a unique journey through France’s wine and gastronomy, with its colours and accents, in a remarkable place steeped in history: the Orangery of the Château.

L’événement Salon des Vins Thouars a été mis à jour le 2026-03-17 par Maison du Thouarsais