Salon des Vins Toul Salle de l’Arsenal Toul

Le Comité des Fêtes de Toul, en partenariat avec la Ville de Toul organise son Salon des Vins, créé en 1984 !

Pour déguster et se cultiver, ne manquez pas cet évènement dédié aux amateurs et passionnés du terroir.

Un gigantesque cellier de tout premier choix où de nombreux viticulteurs récoltants français et étrangers vous reçoivent en tête à tête pour vous faire partager leur passion et vous proposer leurs appellations les plus prestigieuses.

Vous y rencontrerez les vignerons eux-mêmes qui, chacun avec ses mots, vous racontera son histoire, son vin, son métier.

Un moment fort où le goût des uns, rencontre celui des autres et où se donnent rendez-vous les esthètes et les gourmets.

Un évènement culturel et économique qui conjugue l’éclectisme des arômes aux parfums entêtants des terroirs. L’occasion d’une belle flânerie viticole aux accents aussi divers que les hommes sont différents et les vins variés. À vivre pleinement, sans modération.

Parking, buvette, restauration et chariots pour le transport des cartons.

L’entrée vous donne droit à un verre gravé pour la dégustation des vins, la dégustation gratuite et la participation à la tombola !

The Comité des Fêtes de Toul, in partnership with the City of Toul, is organizing its Salon des Vins, created in 1984!

Don’t miss this event dedicated to wine lovers and enthusiasts.

A gigantic, first-rate wine cellar where numerous French and foreign winemakers welcome you face-to-face to share their passion and offer you their most prestigious appellations.

You’ll meet the winemakers themselves, each of whom will tell you in their own words about their history, their wine and their trade.

It’s an unforgettable moment where one person’s taste meets another’s, and where aesthetes and gourmets meet.

A cultural and economic event that combines the eclecticism of aromas with the heady scents of terroirs. It’s the perfect opportunity to take a stroll through the vineyards, with accents as diverse as the people and the wines themselves. To be experienced to the full, without moderation.

Parking, refreshment bar, catering and carts for transporting boxes.

Admission entitles you to an engraved wine-tasting glass, free tasting and entry in the tombola!

More information to come on the 40th edition.

