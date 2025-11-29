Salon des vins Vin sur Vin Salle des Arcades Tournus

Salon des vins Vin sur Vin

Salle des Arcades Le Pas Fleury Tournus Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-29

Pour sa 5ème édition les 23 et 24 novembre , le salon Vin sur Vin annonce un excellent millésime. Dans la salle moderne et fonctionnelle des Arcades sur le site du Pas Fleury à Tournus, tous les palais trouveront leur vin idéal. 25 vignerons viendront de toute la France avec les appellations les plus prestigieuses (Châteauneuf-du-Pape, Saint-Emilion Grand Cru…) et les coups de cœur les plus originaux. Les exposants sont des vignerons indépendants récoltants et vinificateurs. Ils sont recrutés en totale indépendance par l’association Vin sur Vin Tournus sur des critères gustatifs, environnementaux (80% en agriculture biologique) mais aussi de prix. De 10h à 19h (18h le dimanche), les œnophiles pourront se restaurer sur place avec des produits de qualité à prix modéré: assiettes de charcuterie, assiettes de fromages, huîtres de Jean-Michel Le Port en arrivage direct de Bretagne… .

Salle des Arcades Le Pas Fleury Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 81 39 67 61 vinsurvin.association@orange.fr

English : Salon des vins Vin sur Vin

German : Salon des vins Vin sur Vin

Italiano :

Espanol :

L’événement Salon des vins Vin sur Vin Tournus a été mis à jour le 2025-08-20 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II