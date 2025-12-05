Salon des vins Vinomedia de Niort Parc des Expositions de Noron Niort

Salon des vins Vinomedia de Niort

Parc des Expositions de Noron Avenue Pythagore Porte A Niort Deux-Sèvres

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-07

Nous vous accueillons dans une ambiance chaleureuse et dans les meilleures conditions.

Venez à la rencontre de dizaines de producteurs vignerons indépendants et soigneusement sélectionnés. Convivialité et partages sont les maîtres mots de ce rendez-vous annuel. Vous pourrez partager de bons moments autour d’une même passion, découvrir et déguster leurs produits et profiter de prix salon pour remplir votre cave !

Grâce au format de notre salon, vous ferez le tour de France en une heure pour trouver votre bonheur parmi les dernières cuvées.

Le salon ouvre ses portes du vendredi soir au dimanche.

L’entrée est gratuite, vous pouvez télécharger votre invitation depuis la page du salon http://www.vinomedia.fr .

Parc des Expositions de Noron Avenue Pythagore Porte A Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 43 25 88 guillaume@vinomedia.fr

