Salon des Voyages | 3ème édition Polydôme Clermont-Ferrand

Salon des Voyages | 3ème édition

Polydôme Place du 1er Mai Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Début : 2026-02-28

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-02-28

Le Salon des Voyages en Auvergne est le premier grand salon dédié à l’univers du tourisme en plein centre de la France.

Polydôme Place du 1er Mai Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@salondesvoyages.fr

English :

The Salon des Voyages en Auvergne is the first major trade show dedicated to the world of tourism in the heart of France.

