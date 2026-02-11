Salon des Voyages | 3ème édition Polydôme Clermont-Ferrand
Polydôme Place du 1er Mai Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Début : 2026-02-28
fin : 2026-03-01
2026-02-28
Le Salon des Voyages en Auvergne est le premier grand salon dédié à l’univers du tourisme en plein centre de la France.
Polydôme Place du 1er Mai Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@salondesvoyages.fr
English :
The Salon des Voyages en Auvergne is the first major trade show dedicated to the world of tourism in the heart of France.
