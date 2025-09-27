Salon Destination Bien-Etre Rue du Lac Saint-Coulomb

Rue du Lac Centre socio-culturel « Le Phare » Saint-Coulomb Ille-et-Vilaine

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-28

2025-09-27

Plus de 40 exposants et 30 conférences tout au long du weekend sur des thèmes très divers mieux-être, bien-être animal, bijoux, cosmétiques, hypnose, kinésiologie, lecture d’aura, massages…

Restauration sur Place (et menu pour végétariens)

Bus Depuis Saint-Malo, ligne 5 10 min ”Arrêt Place du Marché” .

Rue du Lac Centre socio-culturel « Le Phare » Saint-Coulomb 35350 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 51 29 64 17

L’événement Salon Destination Bien-Etre Saint-Coulomb a été mis à jour le 2025-09-19 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel