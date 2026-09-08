Salon Destination Santé La Barroise Bar-le-Duc

Informations pratiques

Bar-le-Duc

Salon Destination Santé

La Barroise 85 Rue Ernest Bradfer Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-10-03 10:00:00

fin : 2026-10-03 19:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Pour cette 2ème édition du Forum Prévention Santé :

– 140 partenaires seront présents : médecins, paramédicaux, professionnels du médico-social, associations et bien d’autres professionnels de qualité .

– 52 structures, services ou associations du territoire seront représentés dont de nombreux services de l’hôpital.

– 6 thématiques seront abordées de manière ludo-pédagogique sur les 50 stands du forum.

– Présence d’1 espace conférence avec 11 conférences programmées sur la journée.

Pour cet événement gratuit et tout public (enfants, adolescents, parents, adultes, personnes âgées et personnes en situation de handicap), un objectif commun « Améliorer son capital santé ».Tout public

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La Barroise 85 Rue Ernest Bradfer Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 63 49

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English :

For this 2%E8th edition of the Health Prevention Forum:

– 140 partners will be in attendance: doctors, paramedics, medical and social service professionals, organizations, and many other highly qualified professionals.

– 52 local organizations, services, or associations will be represented, including numerous hospital departments.

– Six topics will be explored in a fun and educational way at the forum’s 50 booths.

– There will be one conference area with 11 talks scheduled throughout the day.

This free event is open to everyone (children, teens, parents, adults, seniors, and people with disabilities) and shares a common goal: “Improving Your Health.”

L’événement Salon Destination Santé Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-09-08 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE