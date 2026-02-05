Salon Destinations Nature Paris 15e Arrondissement

Salon Destinations Nature

1 Place de la Porte de Versailles Paris 15e Arrondissement Paris

Tarif : 10 EUR

Date :

Début : 2026-03-12 10:00:00

fin : 2026-03-15 19:00:00

Date(s) :

2026-03-12

Ce salon est dédié aux activités en plein air, aux pratiques outdoor et aux voyages hors des sentiers battus. Il rassemble les passionnés de randonnée trail, de via ferrata, de marche nordique, de cyclotourisme et de trekking.

.

1 Place de la Porte de Versailles Paris 15e Arrondissement 75015 Paris Île-de-France

English :

This show is dedicated to outdoor activities, outdoor practices and off-the-beaten-track travel. It brings together enthusiasts of trail hiking, via ferrata, Nordic walking, cycle touring and trekking.

