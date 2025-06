Salon d’été Oh Verre du Jardin Place du Colonel Laussedat Moulins 4 juillet 2025 07:00

Allier

Salon d’été Oh Verre du Jardin Place du Colonel Laussedat Jardin du Musée Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-07-04

fin : 2025-07-04

Date(s) :

2025-07-04

vous invitent

Au programme dégustation et vente de vins, planches apéritives, frites… le tout dans une ambiance conviviale et chaleureuse !

.

Place du Colonel Laussedat Jardin du Musée

Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes gastronomes.epicuriens@gmail.com

English :

invite you

On the program: wine tasting and sales, appetizers, French fries… all in a warm and friendly atmosphere!

German :

laden Sie ein

Auf dem Programm stehen Weinverkostung und -verkauf, Aperitifbretter, Pommes frites… und das alles in einer freundlichen und herzlichen Atmosphäre!

Italiano :

vi invitiamo

In programma: degustazione e vendita di vini, aperitivi, patatine fritte… il tutto in un’atmosfera calda e amichevole!

Espanol :

le invita

En el programa: degustación y venta de vinos, platos de aperitivo, patatas fritas… ¡todo ello en un ambiente cálido y acogedor!

L’événement Salon d’été Oh Verre du Jardin Moulins a été mis à jour le 2025-06-23 par Office du tourisme de Moulins & sa région