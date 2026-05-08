Les Fins

Salon détente artisanat minéraux

salle des fêtes/polyvalente Les Fins Doubs

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :

2026-07-04

6ème édition du salon Ici et Maintenant. Salon du bien-être, créations et minéraux

Découverte pour toute la famille des soins énergétiques, thérapies alternatives, cosmétique, produits naturels…créations, bijoux, voyance, pierres du monde. Des idées cadeaux pour tous les âges et pour toute la famille. Conférences gratuites dans le salon. Tombola 100% Gagnante. Repartez immédiatement avec votre lot. Buvette et gourmandises. Parking facile et gratuit. Restauration par food truck le dimanche. .

salle des fêtes/polyvalente Les Fins 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté libre.events68@gmail.com

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English : Salon détente artisanat minéraux

L’événement Salon détente artisanat minéraux Les Fins a été mis à jour le 2026-05-08 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER