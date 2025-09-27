Salon détente et bien être à Saint-Etienne-de-Lisse Saint-Étienne-de-Lisse

Salle des fêtes Saint-Étienne-de-Lisse Gironde

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-28

2025-09-27

Le salon réunit des professionnels du bien-être, des créateurs de produits naturels, et des

associations locales.

– santé holistique ; médecines douces, naturopathie, sophrologie, réflexologie…

– développement personnel yoga, méditation, …

– Écologie et habitat solutions naturelles pour un mode de vie durable

Un programme est organisé durant les 2 jours

– Ateliers pratiques yoga, techniques de respirations, découverte du feng shui…

– Rencontres lors de tables rondes avec des praticiens et exposants locaux

– Espace détente pour tester les massages énergétiques et produits naturels. .

Salle des fêtes Saint-Étienne-de-Lisse 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 70 45 37

