Salon d’expressions artistiques Hénonville
Salon d’expressions artistiques Hénonville samedi 8 novembre 2025.
Salon d’expressions artistiques
34 rue Bamberger Hénonville Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08 10:00:00
fin : 2025-11-09 17:00:00
Date(s) :
2025-11-08
Salon de peintures, sculptures et photographies.
34 rue Bamberger Hénonville 60119 Oise Hauts-de-France +33 3 44 49 80 33 amis.chateau.henonville@gmail.com
English :
Exhibition of paintings, sculptures and photographs.
German :
Messe für Gemälde, Skulpturen und Fotografien.
Italiano :
Mostra di dipinti, sculture e fotografie.
Espanol :
Exposición de pinturas, esculturas y fotografías.
