Salon d’expressions artistiques Hénonville samedi 8 novembre 2025.

Salon d’expressions artistiques

34 rue Bamberger Hénonville Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2025-11-08 10:00:00

fin : 2025-11-09 17:00:00

2025-11-08

Salon de peintures, sculptures et photographies.

Salon de peintures, sculptures et photographies.

34 rue Bamberger Hénonville 60119 Oise Hauts-de-France +33 3 44 49 80 33 amis.chateau.henonville@gmail.com

English :

Exhibition of paintings, sculptures and photographs.

German :

Messe für Gemälde, Skulpturen und Fotografien.

Italiano :

Mostra di dipinti, sculture e fotografie.

Espanol :

Exposición de pinturas, esculturas y fotografías.

