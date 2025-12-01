Salon d’hiver, exposition de peinture et sculpture. . Espace André Jacq Carantec
Salon d’hiver, exposition de peinture et sculpture. . Espace André Jacq Carantec dimanche 14 décembre 2025.
Salon d’hiver, exposition de peinture et sculpture. .
Espace André Jacq 2 Rue Pasteur Carantec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14 14:00:00
fin : 2026-01-04 18:30:00
Date(s) :
2025-12-14
40 peintres professionnels ou confirmés et 8 sculpteurs
présentent leurs oeuvres. Démonstrations d’artistes, parcours de découvertes adaptés aux enfants font de ce salon un espace artistique inter actif et animé. .
Espace André Jacq 2 Rue Pasteur Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 6 64 95 40 49
English :
L’événement Salon d’hiver, exposition de peinture et sculpture. . Carantec a été mis à jour le 2025-12-08 par OT BAIE DE MORLAIX