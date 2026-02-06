Salon d’Hiver L’art & création Salle A Noste Soustons

Salon d’Hiver L’art & création Salle A Noste Soustons samedi 14 février 2026.

Salle A Noste Rue de Moscou Soustons Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-15

2026-02-14

Tout un week-end d’exposition pour cette 3ème édition du salon d’artistes locaux.
> Une cinquantaine d’artistes locaux
> Échanges avec les artistes autour de leurs œuvres
> Couleurs, chaleur & convivialité
> Aquarelle, collage, cyanotype, pastel, photographie, peinture ou sculpture…
+ buvette, espace détente & restauration (food trucks Green Buddha & Maison Patou).
Vernissage le 14 février à 18h
Remise de prix à 3 artistes
> Prix remis par le Service Culture de la Ville de Soustons
> 2 Prix remis par l’association l’Art et Création
Entrée gratuite tout le week-end.   .

Salle A Noste Rue de Moscou Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine   lartetcreation2@gmail.com

English : Salon d’Hiver L’art & création

A whole weekend of exhibitions for this 3rd edition of the local artists’ show.
> Around fifty local artists
> Discussions with artists about their work
> Color, warmth and conviviality
> Watercolor, collage, cyanotype, pastel, photography, painting or sculpture…

