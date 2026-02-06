Salon d’Hiver L’art & création Salle A Noste Soustons

Salon d’Hiver L’art & création

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-15

2026-02-14

Tout un week-end d’exposition pour cette 3ème édition du salon d’artistes locaux.

> Une cinquantaine d’artistes locaux

> Échanges avec les artistes autour de leurs œuvres

> Couleurs, chaleur & convivialité

> Aquarelle, collage, cyanotype, pastel, photographie, peinture ou sculpture…

+ buvette, espace détente & restauration (food trucks Green Buddha & Maison Patou).

Vernissage le 14 février à 18h

Remise de prix à 3 artistes

> Prix remis par le Service Culture de la Ville de Soustons

> 2 Prix remis par l’association l’Art et Création

Entrée gratuite tout le week-end. .

Salle A Noste Rue de Moscou Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine lartetcreation2@gmail.com

English : Salon d’Hiver L’art & création

A whole weekend of exhibitions for this 3rd edition of the local artists’ show.

> Around fifty local artists

> Discussions with artists about their work

> Color, warmth and conviviality

> Watercolor, collage, cyanotype, pastel, photography, painting or sculpture…

