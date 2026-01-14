Salon d’Hiver Salle A Noste Soustons

Salon d’Hiver

Salle A Noste Rue de Moscou Soustons Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 10:00:00

fin : 2026-02-15 18:00:00

Date(s) :

2026-02-14

Une quarantaine d’artistes locaux, de la Côte sud et alentours, donneront à voir leurs œuvres tout le week-end.

Une quarantaine d’artistes locaux, de la Côte sud et alentours, donneront à voir leurs œuvres tout le week-end. Venez admirer leurs œuvres où la qualité et le talent se côtoieront en harmonie.

Couleurs, chaleur et convivialité se conjugueront à travers les diverses expressions artistiques proposées.

Les artistes seront présents tout le week-end pour vous présenter leur travail et échanger avec vous.

Le vernissage de l’exposition et la remise de prix se tiendront samedi 14 février à 18 heures.

Côté pratique

Entrée LIBRE et GRATUITE

Une buvette et un espace détente sont mis à disposition dans la salle.

La restauration sera assurée par deux food trucks. .

Salle A Noste Rue de Moscou Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 26 57 95 lartetcreation2@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Salon d’Hiver

Some forty local artists from the South Coast and surrounding area will be showing their work all weekend long.

L’événement Salon d’Hiver Soustons a été mis à jour le 2026-01-14 par OTI LAS