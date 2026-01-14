Salon d’Hiver Salle A Noste Soustons
Salon d'Hiver Salle A Noste Soustons samedi 14 février 2026.
Salon d’Hiver
Salle A Noste Rue de Moscou Soustons Landes
Début : 2026-02-14 10:00:00
fin : 2026-02-15 18:00:00
2026-02-14
Une quarantaine d’artistes locaux, de la Côte sud et alentours, donneront à voir leurs œuvres tout le week-end. Venez admirer leurs œuvres où la qualité et le talent se côtoieront en harmonie.
Couleurs, chaleur et convivialité se conjugueront à travers les diverses expressions artistiques proposées.
Les artistes seront présents tout le week-end pour vous présenter leur travail et échanger avec vous.
Le vernissage de l’exposition et la remise de prix se tiendront samedi 14 février à 18 heures.
Entrée LIBRE et GRATUITE
Une buvette et un espace détente sont mis à disposition dans la salle.
La restauration sera assurée par deux food trucks. .
Salle A Noste Rue de Moscou Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 26 57 95 lartetcreation2@gmail.com
English : Salon d’Hiver
Some forty local artists from the South Coast and surrounding area will be showing their work all weekend long.
