Salon d’ici et d’ailleurs Salle des fêtes Le Faouët
Salon d’ici et d’ailleurs Salle des fêtes Le Faouët samedi 17 janvier 2026.
Salon d’ici et d’ailleurs
Salle des fêtes 2 Rue des Écoles Le Faouët Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17
fin : 2026-01-18
Date(s) :
2026-01-17
Shopping et bien-être maison, mode, culinaire, beauté… .
Salle des fêtes 2 Rue des Écoles Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne +33 6 25 60 25 05
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Salon d’ici et d’ailleurs Le Faouët a été mis à jour le 2026-01-03 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan