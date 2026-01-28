Salon Direction Emploi Espace Carat L’Isle-d’Espagnac
Salon Direction Emploi Espace Carat L’Isle-d’Espagnac vendredi 27 février 2026.
Salon Direction Emploi
Espace Carat 54 avenue Jean Mermoz L’Isle-d’Espagnac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-27 10:00:00
fin : 2026-02-27 17:00:00
Date(s) :
2026-02-27
Une recherche d’emploi pas comme les autres, ça vous tente ?
.
Espace Carat 54 avenue Jean Mermoz L’Isle-d’Espagnac 16340 Charente Nouvelle-Aquitaine developpement.reseaux16@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Are you interested in a job search like no other?
L’événement Salon Direction Emploi L’Isle-d’Espagnac a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême