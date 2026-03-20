Salon d’Iroise de peinture et sculpture figuratives

Place Général de Gaulle Plouarzel Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-04-05

Pendant un mois, une centaine d’œuvres de peintres et sculpteurs professionnels et amateurs sont exposées en mairie. Invitée d’honneur Roxane Carlu

Entrée gratuite aux heures d’ouverture de la mairie et les dimanches et jours fériés de 14h à 17h30. .

Place Général de Gaulle Plouarzel 29810 Finistère Bretagne +33 2 98 89 60 07

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English : Salon d’Iroise de peinture et sculpture figuratives

L’événement Salon d’Iroise de peinture et sculpture figuratives Plouarzel a été mis à jour le 2026-03-18 par OT IROISE BRETAGNE