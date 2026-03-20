Salon d’Iroise de peinture et sculpture figuratives Plouarzel
Salon d’Iroise de peinture et sculpture figuratives Plouarzel dimanche 5 avril 2026.
Salon d’Iroise de peinture et sculpture figuratives
Place Général de Gaulle Plouarzel Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-04-05
Pendant un mois, une centaine d’œuvres de peintres et sculpteurs professionnels et amateurs sont exposées en mairie. Invitée d’honneur Roxane Carlu
Entrée gratuite aux heures d’ouverture de la mairie et les dimanches et jours fériés de 14h à 17h30. .
Place Général de Gaulle Plouarzel 29810 Finistère Bretagne +33 2 98 89 60 07
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English : Salon d’Iroise de peinture et sculpture figuratives
L’événement Salon d’Iroise de peinture et sculpture figuratives Plouarzel a été mis à jour le 2026-03-18 par OT IROISE BRETAGNE