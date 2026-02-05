Salon Dix Vins & Saveurs 8ème édition Salle des fêtes Chatuzange-le-Goubet
Salon Dix Vins & Saveurs 8ème édition Salle des fêtes Chatuzange-le-Goubet samedi 7 mars 2026.
Salon Dix Vins & Saveurs 8ème édition
Salle des fêtes Place du 19 Mars 1962 Chatuzange-le-Goubet Drôme
Tarif : 6 – 6 – EUR
entrée = verre de dégustation + tickets de tombola inclus
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 10:00:00
fin : 2026-03-08 17:00:00
Date(s) :
2026-03-07 2026-03-08
Salon Dix Vins 8ᵉ édition
Les 7 et 8 mars, venez découvrir le Salon Dix Vins et ses exposants locaux.
Un week-end convivial autour du vin, des producteurs et des saveurs du terroir.
Dégustations, restauration sur place et ambiance chaleureuse !
.
Salle des fêtes Place du 19 Mars 1962 Chatuzange-le-Goubet 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes apresfete.chatu@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Salon Dix Vins & Saveurs 8ème édition
Salon Dix Vins ? 8? edition
Come and discover the Salon Dix Vins and its local exhibitors on March 7 and 8.
A convivial weekend of wine, producers and local flavors.
Tastings, on-site catering and a warm atmosphere!
L’événement Salon Dix Vins & Saveurs 8ème édition Chatuzange-le-Goubet a été mis à jour le 2026-02-05 par Valence Romans Tourisme