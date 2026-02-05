Salon Dix Vins & Saveurs 8ème édition Salle des fêtes Chatuzange-le-Goubet

Salon Dix Vins & Saveurs 8ème édition

Salle des fêtes Place du 19 Mars 1962 Chatuzange-le-Goubet Drôme

Tarif : 6 – 6 – EUR

entrée = verre de dégustation + tickets de tombola inclus

Début : 2026-03-07 10:00:00

fin : 2026-03-08 17:00:00

2026-03-07 2026-03-08

Salon Dix Vins 8ᵉ édition

Les 7 et 8 mars, venez découvrir le Salon Dix Vins et ses exposants locaux.

Un week-end convivial autour du vin, des producteurs et des saveurs du terroir.

Dégustations, restauration sur place et ambiance chaleureuse !

apresfete.chatu@gmail.com

English : Salon Dix Vins & Saveurs 8ème édition

Salon Dix Vins ? 8? edition

Come and discover the Salon Dix Vins and its local exhibitors on March 7 and 8.

A convivial weekend of wine, producers and local flavors.

Tastings, on-site catering and a warm atmosphere!

