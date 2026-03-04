Salon du bébé et de l’enfant de Bordeaux à Darwin, Darwin Éco-système, Bordeaux

Salon du bébé et de l’enfant de Bordeaux à Darwin 21 et 22 mars Darwin Éco-système Gironde

Gratuit – inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-21T10:00:00+01:00 – 2026-03-21T18:00:00+01:00

Fin : 2026-03-22T10:00:00+01:00 – 2026-03-22T18:00:00+01:00

Cet évènement réunit pour vous au sein de Darwin des acteurs dédiés aux futurs et jeunes parents, aux bébés et aux enfants.

Une sortie familiale, pour divertir petits et grands, grâce aux animations proposées par nos partenaires, tout en vous informant sur des sujets essentiels : alimentation, santé, modes de garde, loisirs, etc.

Conférence, ateliers, animations, stands… tout est gratuit pour toutes et tous !

PROGRAMME

Ateliers : De la grossesse à l’enfance, découvrez tous les ateliers proposés, pour petits et grands, sur le salon du bébé et de l’enfant de Bordeaux. Ateliers gratuits et en petits effectifs pour des échanges de qualité ! Inscription obligatoire.

Animations : Du parcours de motricité pour les bébés au maquillage sur le visage des plus grands, de nombreuses animations sont proposées aux visiteurs sur les stands et dans les différents espaces du salon sur les 2 jours. Sans inscription.

Conférences : Le samedi 21 mars 2026 à 15h et 16h30. Repenser le village autour des parents, et la bienveillance dans l’éducation des enfants, 2 sujets évoqués avec des intervenants de qualité ! Choisissez votre conférences : https://salon-abc-kidz.fr/ateliers-petite-enfance-bordeaux/

Exposants : Marques, créateurs, associations… Découvrez la liste des exposants présents au salon et filtrez-la par thématique. Il y en a pour tous les goûts et pour répondre à tous vos besoins !

Salon GRATUIT* – Inscription OBLIGATOIRE – Places LIMITÉES

Darwin Éco-système 87 quai des queyries Bordeaux 33100 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine

Découvrez le Salon Abc kidz, LE rendez-vous incontournable proposé aux (futurs) parents et aux professionnels de la périnatalité et de l’enfance, à Bordeaux, les samedi 21 et dimanche 22 mars 2026 !

@ABCKIDZ