Salon du Bien-être 2025 Salles des Fêtes d’Arvert Arvert

Salles des Fêtes d’Arvert Place Jacques Lacombe Arvert Charente-Maritime
Début : Samedi 2025-11-08 10:30:00
fin : 2025-11-09 18:00:00
2025-11-08
3e Salon du Bien-être à Arvert !
Salles des Fêtes d’Arvert Place Jacques Lacombe Arvert 17530 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 47 07 74
English :
3rd Salon du Bien-être in Arvert!
German :
3. Wellness-Messe in Arvert!
Italiano :
3° Salon du Bien-être ad Arvert!
Espanol :
¡3er Salón del Bienestar en Arvert!
