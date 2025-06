Salon du Bien être 4ème édition à la Villa Médicis Villa Médicis Saint-Lazare Autun 5 juillet 2025 11:00

Saône-et-Loire

Salon du Bien être 4ème édition à la Villa Médicis
Villa Médicis Saint-Lazare
16 Rue aux Raz
Autun
Saône-et-Loire

Début : 2025-07-05 11:00:00

fin : 2025-07-06 18:00:00

2025-07-05

Venez rencontrer une quinzaine d’exposants autour du thème du bien-être, au sein de la Villa Médicis St-Lazare à Autun.

Le bien-être devient une préoccupation de plus en plus importante pour les Français. Découvrez et profitez gratuitement des conseils et de l’accompagnement de thérapeutes et professionnels. .

Villa Médicis Saint-Lazare 16 Rue aux Raz

Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 52 04 25 info@villamedicis-autun.com

L’événement Salon du Bien être 4ème édition à la Villa Médicis Autun a été mis à jour le 2025-06-20 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)