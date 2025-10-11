Salon du Bien-Être, 4ème édition Montville

Montville Seine-Maritime

Début : 2025-10-11 10:00:00

fin : 2025-10-11 18:00:00

2025-10-11

Sophrologie, naturopathie, hypnothérapie, massothérapie, art-thérapie, magnétisme, yoga, magnétothérapie, lithothérapie, géobiologie, coaching… Cette année, pour la 4ème édition du Salon du Bien-Être de Montville, venez découvrir ces méthodes et bien d’autres auprès de plus de cinquante exposants !

Une tombola solidaire en faveur de la Ligue contre le cancer est organisée durant le salon, soyez nombreux à participer !

Organisé en collaboration avec le cabinet de Sophrologie Guillaume Claudel.

Entrée libre. .

Montville 76710 Seine-Maritime Normandie +33 6 17 13 41 44

