Salon du Bien-Être, 4ème édition Montville

Début : 2025-10-11 10:00:00
fin : 2025-10-11 18:00:00
2025-10-11
Sophrologie, naturopathie, hypnothérapie, massothérapie, art-thérapie, magnétisme, yoga, magnétothérapie, lithothérapie, géobiologie, coaching… Cette année, pour la 4ème édition du Salon du Bien-Être de Montville, venez découvrir ces méthodes et bien d’autres auprès de plus de cinquante exposants !
Une tombola solidaire en faveur de la Ligue contre le cancer est organisée durant le salon, soyez nombreux à participer !
Organisé en collaboration avec le cabinet de Sophrologie Guillaume Claudel.
Entrée libre. .
Montville 76710 Seine-Maritime Normandie +33 6 17 13 41 44
