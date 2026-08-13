Informations pratiques

Asprières

Salon du bien-être à Asprières

Asprières Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-12

Un salon avec des conférences animées par des praticiens, une tombola à la salle des fêtes d’Asprières la samedi 12 et le dimanche 13 septembre 2026.

Au cœur de l’évènements, thérapeutes professionnels et praticiens vous présentent leurs méthodes et pratiques afind ‘accéder à un mieux être du corps et de l’esprit. .

Asprières 12700 Aveyron Occitanie +33 6 10 86 35 44

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English :

A fair featuring talks led by practitioners, along with a raffle at the Asprières community hall on Saturday, September 12, and Sunday, September 13, 2026.

L’événement Salon du bien-être à Asprières Asprières a été mis à jour le 2026-08-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)