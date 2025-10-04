Salon du Bien-Être à Marmande Espace Expo Marmande

Salon du Bien-Être à Marmande

Espace Expo Avenue François Mitterrand Marmande Lot-et-Garonne

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-05

2025-10-04

3ᵉ édition du Salon du Bien-Être.

Cette année, le thème Le bien-être pour tous met l’accent sur l’accessibilité à tout.e.s et la diversité des pratiques holistiques. Le public pourra explorer un univers riche soins énergétiques, massages, nutrition, artisanat local, conférences inspirantes et ateliers pratiques… Deux jours pour se ressourcer, apprendre et rencontrer des professionnels passionnés. .

Espace Expo Avenue François Mitterrand Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine moonshine.therapies@gmail.com

English : Salon du Bien-Être à Marmande

3? edition of the Salon du Bien-Être.

German : Salon du Bien-Être à Marmande

3? Ausgabe des Salon du Bien-Être.

Italiano :

3? edizione del Salon du Bien-Être.

Espanol : Salon du Bien-Être à Marmande

3? edición del Salon du Bien-Être.

