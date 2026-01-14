Salon du Bien-être à Sézanne Prétoire Sézanne
Prétoire Cours d’Orléans Sézanne Marne
Début : 2026-03-08 10:00:00
fin : 2026-03-08 18:00:00
2026-03-08
Le Salon du Bien-Être revient pour sa 5ᵉ édition le dimanche 8 mars 2026, de 10h à 18h, au Prétoire de Sézanne.
Une journée entièrement dédiée à la détente, à la découverte et au bien-être, réunissant praticiens, artisans, ateliers et stands spécialisés.
Massages, thérapies douces, produits naturels, conseils bien-être… L’occasion idéale pour prendre soin de soi, s’informer et rencontrer des professionnels passionnés.
Entrée libre et ouverte à tous.
Un rendez-vous incontournable pour se ressourcer ! .
Prétoire Cours d’Orléans Sézanne 51120 Marne Grand Est
English : Salon du Bien-être à Sézanne
The Salon du Bien-Être returns for its 5? edition on Sunday March 8, 2026, from 10am to 6pm, at the Prétoire in Sézanne.
L’événement Salon du Bien-être à Sézanne Sézanne a été mis à jour le 2026-01-14 par Office de tourisme de Sézanne et sa région