SALON DU BIEN-ÊTRE ANIMAL ANIM'OS & CO Mèze samedi 4 octobre 2025.

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

2025-10-04

Cet événement d’envergure, initié par Jenny de la boutique D&J Photo Color et organisé par la Ville, promet encore d’être une journée riche en découvertes et en partages autour du bien-être animal.

Pour la 2ème année, la Ville de Mèze propose, à tous les amoureux de animaux de compagnie, le salon du bien-être animal, ANIM’OS, qui se tiendra le 4 octobre, sur l’Esplanade Yves Pietrasanta et Place des Micocouliers. Cet événement d’envergure, initié par Jenny de la boutique D&J Photo Color et organisé par la Ville, promet encore d’être une journée riche en découvertes et en partages autour du bien-être animal.ANIM’OS a pour objectif de sensibiliser le public à l’importance du bien-être animal et de fournir des informations pratiques aux propriétaires d’animaux de compagnie. Ce salon unique réunira des professionnels du monde animal, des associations de protection, des vétérinaires et des experts en comportement animal, des auteurs…Programme de 10h à 18h 10H00 Comment se présenter à un chien ? Prévention aux risques de morsures Démonstration proposée par Alliance Animale 34.10H15 Cavage, recherche et démonstration de truffes et punaise de lit, proposés par Doggy Family avec Thierry Auriol, référence de cavage en France.11H00 Conférence Les besoins nutritifs du chien et du chat et les différents régimes alimentaires , animée par Coralie Bastos, ostéopathe nutritionniste.11H45 Démonstration d’obérythmée (danse et chorégraphie en musique avec un chien) et démonstration d’Agility par Education Canine 34.14H00 Atelier Les bienfaits de l’ostéopathie , animé par Coralie Bastos, ostéopathe nutritionniste.15H00 Comment se présenter à un chien ? Prévention aux risques de morsures, par Alliance Animale 34 et témoignage sur le placement en famille d’accueil.15H30 Démonstration d’obérythmée (danse et chorégraphie en musique avec un chien) et démonstration d’Agility par Education Canine 34.16H30 Conférence sur la détection avec le chien (cancer du sein, diabète, épilepsie) et démonstration de cavage, recherche de truffes et punaise de lit, proposés par Doggy Family avec Thierry Auriol, référence de cavage en France.Animations continues Stand Ville de Mèze distribution de sacs à toutou, plan des Toutounets, infos caniplage, sensibilisation au ramassage des dejections canines, jeu-concours…Studio photo et prise de vue offerte par D&J Photo Color sur le kiosque.Stand Royal moustache démo de coupe et de toilettage.Aire de jeux avec parcours de hooper agility et piscine à boules pour animaux, animé par Education Canine 34 .Séance de dédicaces avec le romancier David Banville , auteur du livre Le destin a du chien recommandé par 30 millions d’amis et de son second roman Ils t’attendent , préface par Yoann Latouche.Animations de coloriage et activités diverses pour les enfants par Fél’un pour l’autre .Atelier confection de tapis de fouille avec Alliance Animale 34 et jouets à tester sur place par Wyatt Toys.Décodage du langage corporel et signal d’apaisement, proposé par Cynocoach .Médiation avec lapin et chien.Puces toute la journée Restaurants et commerces ouverts Restauration, brasucade et dégustations de coquillages Grande aire de jeuxAvec la participation de D&J Photo Color, Doggy Family, Education Canine 34, Chat Libre Mèze, Alliance Animale 34, Roxanne Cynocoach, Fél’un pour l’autre, Tourisme avec mon chien, Cabinet d’ostéopathie d’Occitanie, Leenia création, David Banville, romancier, Wyatt Toys, Equi Anim 34, L’Épure, Sissi Au bonheur des animaux, Joëlle Lhote, pâtissière, Les glaces de Fanny, Royal Moustache, Mathilde, bien-être animal, Olivier Azzopardi, Stand Ville de Mèze, Clinique de l’Étang, Cabinet du Romany.Pour plus d’informations, contactez service.commerce@ville-meze.fr .

Mèze 34140 Hérault Occitanie +33 4 67 18 30 30

English :

This major event, initiated by Jenny from the D&J Photo Color boutique and organized by the town, promises to be another day rich in discoveries and sharing about animal welfare.

German :

Diese große Veranstaltung, die von Jenny aus der Boutique D&J Photo Color initiiert und von der Stadt organisiert wurde, verspricht wieder ein Tag voller Entdeckungen und Austausch rund um das Thema Tierschutz zu werden.

Italiano :

Questo grande evento, voluto da Jenny della boutique D&J Photo Color e organizzato dalla città, promette di essere un’altra giornata di scoperte e condivisione sul benessere degli animali.

Espanol :

Este gran acontecimiento, iniciado por Jenny, de la boutique D&J Photo Color, y organizado por la ciudad, promete ser otro día de descubrimientos y puesta en común sobre el bienestar animal.

L’événement SALON DU BIEN-ÊTRE ANIMAL ANIM’OS & CO Mèze a été mis à jour le 2025-09-18 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE