Salon du bien-être animal La Halle au Blé (Salle des fêtes) Beuzeville
Salon du bien-être animal La Halle au Blé (Salle des fêtes) Beuzeville samedi 21 mars 2026.
Salon du bien-être animal
La Halle au Blé (Salle des fêtes) 45 Rue Louis Pasteur Beuzeville Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-03-21 10:00:00
fin : 2026-03-22 18:00:00
Date(s) :
2026-03-21
L’association Chats Sans Familles organise le Salon du bien-être animal le week-end du 21 et 22 mars 2026 de 10h à 18h à la Halle au Blé de Beuzeville.
L’Association chats sans familles est une association à but non lucratif qui a été créée pour sauver les chats errants et les stériliser.
Ostéopathe, Communication animale, Éducateur canin…
Présence d’un foodtruck en extérieur .
La Halle au Blé (Salle des fêtes) 45 Rue Louis Pasteur Beuzeville 27210 Eure Normandie chatsansfamilles@orange.fr
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English : Salon du bien-être animal
L’événement Salon du bien-être animal Beuzeville a été mis à jour le 2026-03-10 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville