Salon du bien-être animal La Halle au Blé (Salle des fêtes) Beuzeville

Salon du bien-être animal

La Halle au Blé (Salle des fêtes) 45 Rue Louis Pasteur Beuzeville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-03-21 10:00:00

fin : 2026-03-22 18:00:00

Date(s) :

2026-03-21

L’association Chats Sans Familles organise le Salon du bien-être animal le week-end du 21 et 22 mars 2026 de 10h à 18h à la Halle au Blé de Beuzeville.

L’Association chats sans familles est une association à but non lucratif qui a été créée pour sauver les chats errants et les stériliser.

Ostéopathe, Communication animale, Éducateur canin…

Présence d’un foodtruck en extérieur .

La Halle au Blé (Salle des fêtes) 45 Rue Louis Pasteur Beuzeville 27210 Eure Normandie chatsansfamilles@orange.fr

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English : Salon du bien-être animal

L’événement Salon du bien-être animal Beuzeville a été mis à jour le 2026-03-10 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville