Salon du bien-être animal La Halle au Blé Beuzeville

Salon du bien-être animal

La Halle au Blé 45 Rue Louis Pasteur Beuzeville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-03-21 10:00:00

fin : 2026-03-22 18:00:00

Date(s) :

2026-03-21

L’Association Chats Sans Familles organise le Salon du bien-être animal le week-end du 21 et 22 mars 2026 de 10h à 18h à la Halle au Blé de Beuzeville.

L’Association Chats Sans Famille organise le Salon du bien-être animal le week-end du 21 & 22 mars 2026 de 10h à 18h à La Halle au Blé de Beuzeville.

Cette association à but non lucratif a été créée pour sauver les chats errants et les stériliser.

Ostéopathe, Communication animale, Éducateur canin…

Présence d’un foodtruck à l’extérieur

Entrée libre .

La Halle au Blé 45 Rue Louis Pasteur Beuzeville 27210 Eure Normandie chatsansfamilles@orange.fr

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English : Salon du bien-être animal

The Association Chats Sans Familles is organising the Animal Welfare Fair on the weekend of 21 and 22 March 2026 from 10am to 6pm at the Halle au Blé in Beuzeville.

L’événement Salon du bien-être animal Beuzeville a été mis à jour le 2026-03-10 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville