Salon du bien être animalier Saint-Brice-Courcelles

Galerie commerciale Leclerc Saint Brice Courcelles Saint-Brice-Courcelles Marne
Gratuit
Entrée libre
Début : 2025-10-04 09:00:00
fin : 2025-10-04 19:00:00
2025-10-04
Tout public
Le cimetière animalier « La Vallée Tranquille » organise sa 3ème édition du Salon du bien être animalier, dans la galerie commerciale de Leclerc St Brice Courcelles, de 9h à 19h.
Entrée Gratuite.
Autorisé aux chiens sociables et tenu en laisse (uniquement dans la galerie).
De nombreux exposants et animations ! .
