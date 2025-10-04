Salon du bien être animalier Saint-Brice-Courcelles

Galerie commerciale Leclerc Saint Brice Courcelles Saint-Brice-Courcelles Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Début : 2025-10-04 09:00:00

fin : 2025-10-04 19:00:00

2025-10-04

Tout public

Le cimetière animalier « La Vallée Tranquille » organise sa 3ème édition du Salon du bien être animalier, dans la galerie commerciale de Leclerc St Brice Courcelles, de 9h à 19h.

Autorisé aux chiens sociables et tenu en laisse (uniquement dans la galerie).

De nombreux exposants et animations ! .

