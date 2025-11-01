Salon du bien-être au Château de Pontarmé Pontarmé

Salon du bien-être au Château de Pontarmé Pontarmé samedi 1 novembre 2025.

Salon du bien-être au Château de Pontarmé

Pontarmé Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-01 10:00:00

fin : 2025-11-02 18:00:00

Date(s) :

2025-11-01 2025-11-02

Un événement à ne pas manquer Le bien-être au cœur d’un château !

Venez découvrir un week-end dédié au Bien-Être dans un cade exceptionnel Le Château de Pontarmé.

30 exposants spécialisés vous attendent soins, massage, médium, numérologue, bougies, pierres, bijoux et bien d’autres univers pour prendre soins de vous et éveiller vos sens.

Samedi 1er novembre

10h00 Nos plantes médicinales sauvages goûts et bienfaits Héléna D’Orsetti Les Plantes Médicinales d’ici

10h30 Séance de Yoga du Rire dans la cour du château (en fonction de la météo) ☀️ William Herremy Art et Existence

11h00 Les pierres à la portée de tous -Virginie Cardin de Vini bijoux

12h00 L’Image, l’Art d’Être Soi (Inspirez, Rayonnez, Exister) Nathalie Masse Bulle en Soie pour Soi

13h00 Présentation de la médiation équine, particularités de l’équithérapie Laurie Fauliau Cheval thérapie

14h00 Les Annales Akashiques Corinne Mérelle Arcociel

15h00 Ma vie de Médium, parce qu’ils sont toujours là Joëlle Pieffer

16h00 Voyage au son du tambour en forêt (en fonction de la météo) ☀️ Chantal Gérard Chantalame

17h00 Découvrez votre mission d’âme avec la numérologie Véronique Bergé Nombres et Lumières

18h00 Tirage de la tombola

De 14h00 à 19h00 Maquillage pour enfants et adultes -Aline Danneels Tashy body painting

Création en continu d’un mandala géant dans la cour du château à partir d’éléments naturels.

Dimanche 2 novembre

10h00 Les 3 clefs pour retrouver sa vitalité Marie Traullé Sainbioz Académie

10h30 Séance de Yoga du Rire dans la cour du château (en fonction de la météo) ☀️ William Herremy Art et Existence

11h00 De la kinésiologie au quotidien avec ses émotions Aude Mourtafii Noor Kinésiologie

12h00 Guérir des empreintes de la vie intra-utérine et retrouver sa liberté intérieure Marie-Pierre Lemahieu

13h00 Constellations familiales ThetaHealing Véronique Dufrenne Ilyne

14h00 Le bonheur est-il scientifique ? William Herremy Art et Existence

14h30 Séance de découverte de sophrologie en forêt (en fonction de la météo) ☀️ Janetta ARP Lemaignen Jal Sophrologie

15h00 Ma vie de Médium parce qu’ils sont toujours là Joëlle Pieffer

16h00 Séance de découverte de sophrologie Janetta ARP Lemaignen Jal Sophrologie

16h00 Voyage au son du tambour en forêt (en fonction de la météo) ☀️ Chantal Gérard Chantalame

17h00 L’hypnose un état modifié de conscience Sylvie Taboile

17h30 Tirage de la tombola

De 14h à 18h Démonstration de HandPan par Céline Venuti

De 14h00 à 18h00 Maquillage pour enfants et adultes -Aline Danneels Tashy body painting

Il sera possible de se restaurer sur place. .

Pontarmé 60520 Oise Hauts-de-France +33 6 21 24 43 23

English :

An event not to be missed: Wellness at the heart of a château !

German :

Eine Veranstaltung, die Sie nicht verpassen sollten: Wellness im Herzen eines Schlosses !

Italiano :

Un evento da non perdere: Il benessere nel cuore di un castello !

Espanol :

Una cita ineludible: El bienestar en el corazón de un castillo

