Au programme

✨Thérapeutes & praticiens bien-être pour vous accompagner vers un mieux-être

✨Créateurs & producteurs locaux pour allier plaisir et découverte

✨Cours de yoga & animations pour prendre soin de vous en douceur

✨Conférences sur des thématiques inspirantes tout au long de la journée

Bar et restauration vous seront proposés sur place « Babé Pizzas » , avec de délicieuses pokebowls à composer selon vos envies !

Venez vivre une journée de partage, de découverte et de détente ! Nous avons hâte de vous accueillir. .

Castelnau-Chalosse 40360 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 22 51 74

English : Salon du Bien-être au Coeur de soi

The program:

?therapists

local creators & producers

yoga classes & entertainment

?conferences

Bar and catering on site, with pokebowls to suit all tastes!

Come and enjoy a day of sharing, discovery and relaxation!

German : Salon du Bien-être au Coeur de soi

Auf dem Programm stehen:

?Therapeuten

?lokale Designer & Produzenten

yogakurse & Animationen

?Vorträge und Konferenzen

Bar und Essen werden Ihnen vor Ort angeboten, mit Pokebowls, die Sie nach Lust und Laune zusammenstellen können!

Erleben Sie einen Tag des Teilens, der Entdeckung und der Entspannung!

Italiano :

In programma:

terapisti

designer e produttori locali

corsi di yoga e intrattenimento

conferenze

Bar e catering disponibili in loco, con pokebowl per tutti i gusti!

Venite a godervi una giornata di condivisione, scoperta e relax!

Espanol : Salon du Bien-être au Coeur de soi

En el programa:

terapeutas

diseñadores y productores locales

clases de yoga y entretenimiento

conferencias

Bar y servicio de comidas in situ, ¡con pokebowls para todos los gustos!

Venga y disfrute de un día de intercambio, descubrimiento y relajación

