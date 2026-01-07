Salon du bien être au féminin Salle du Ménec Carnac

Salon du bien être au féminin Salle du Ménec Carnac samedi 18 avril 2026.

Salon du bien être au féminin

Salle du Ménec Chemin du Nilestrec Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 10:00:00
fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :
2026-04-18 2026-04-19

30 exposants à votre écoute pour mieux vivre votre quotidien. Venez explorer des expériences de Bien-Etre, alimentation saine et équilibrée, ateliers, conférences, soins et produits naturels, remise en mouvement du corps, techniques de relaxation, art-thérapie, musicothérapie, remise en mouvement du corps. Petite restauration au Kiosque Gourmand pour déjeuner ou prendre une pause. Tombola. Les fonds récoltés seront reversés à nos œuvres sociales locales en priorité pour les femmes en difficulté. Tarif 2€.   .

Salle du Ménec Chemin du Nilestrec Carnac 56340 Morbihan Bretagne  

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English :

L’événement Salon du bien être au féminin Carnac a été mis à jour le 2026-03-27 par OT DE CARNAC

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