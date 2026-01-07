Salon du bien être au féminin Salle du Ménec Carnac

Salon du bien être au féminin

Salle du Ménec Chemin du Nilestrec Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 10:00:00

fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :

2026-04-18 2026-04-19

30 exposants à votre écoute pour mieux vivre votre quotidien. Venez explorer des expériences de Bien-Etre, alimentation saine et équilibrée, ateliers, conférences, soins et produits naturels, remise en mouvement du corps, techniques de relaxation, art-thérapie, musicothérapie, remise en mouvement du corps. Petite restauration au Kiosque Gourmand pour déjeuner ou prendre une pause. Tombola. Les fonds récoltés seront reversés à nos œuvres sociales locales en priorité pour les femmes en difficulté. Tarif 2€. .

Salle du Ménec Chemin du Nilestrec Carnac 56340 Morbihan Bretagne

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L’événement Salon du bien être au féminin Carnac a été mis à jour le 2026-03-27 par OT DE CARNAC