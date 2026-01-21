Salon du Bien-Être Au fil de la vie Salle multisports Saint-Georges-des-Coteaux

Salon du Bien-Être Au fil de la vie

Salle multisports 11 rue du Parc Saint-Georges-des-Coteaux Charente-Maritime

Début : Samedi 2026-02-07 10:00:00

fin : 2026-02-08 18:30:00

2026-02-07

Deux jours pour prendre soin de vous, vous recentrer et découvrir des pratiques qui nourrissent le corps, le cœur et l’esprit.

Salle multisports 11 rue du Parc Saint-Georges-des-Coteaux 17810 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 04 08 63 73 nathaliebourdeau17320@gmail.com

Two days to take care of yourself, refocus and discover practices that nourish body, heart and mind.

