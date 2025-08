Salon du Bien-être au Palais des Congrès Neptune de Toulon – 2ème édition Toulon Toulon

Salon du Bien-être au Palais des Congrès Neptune de Toulon – 2ème édition Toulon Toulon 31 janvier et 1 février 2026 ENTRÉE 3€ la journée – Conférences et Ateliers Gratuits

Vivez un moment bien-être au Palais des Congrès Neptune de Toulon lors de la 2ème édition du Salon du Bien-être les 31 janv et 01 février 2026. Au programme : 110 exposants, 60 conférences

**Le Salon du Bien-Être**, des Médecines Douces et des Minéraux « HistoireZen » **investit le Palais des Congrès NEPTUNE de Toulon** et vous donne rendez-vous **le 31 janvier et 01 février 2026** pour vivre une expérience unique qui nourrira votre corps, votre esprit et votre âme.

**Ce qui vous attend :**

– 110 exposants, coachs, artisans, créateurs, praticiens, thérapeutes, professionnels passionnés et passionnants

– 60 conférences et ateliers gratuits

– 4 espaces : Bio et Nature, Bien-être, Médecine Douce, Minéraux

– 1 espace petite restauration sur place

**Durant le salon, retrouvez également le Salon des Arts Divinatoires et de la Spiritualité** : explorez votre développement personnel et la connaissance de soi avec des astrologues, des numérologues. Interrogez votre destin avec des cartomanciens, voyants et médiums et participez à des conférences contacts défunts, voyances collectives, etc… Laissez-vous guider par les étoiles et les mystères qui vous entourent !

**INFORMATIONS PRATIQUES**

– Lieu de l’événement : Palais des Congrès Neptune – Avenue de Besagne – 83000 Toulon

ENTRÉE 3€ la journée – Conférences et Ateliers Gratuits ❤️

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-31T10:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-01T19:00:00.000+01:00

https://www.histoirezen.com/salon-du-bien-etre/toulon-2026/

Toulon 83000 Toulon 83000 Var