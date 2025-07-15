Salon du bien-être au Parc Expo l’Illiade de Chartres – 2ème édition Chartres Chartres

RDV les 17 et 18 janvier 2026 pour le Salon du Bien-être, des Médecines Douces et des Arts Divinatoires « Yozenco » à l’Illiade de Chartres. 120 exposants – 40 conférences. ENTRÉE GRATUITE

**Le Salon du Bien-être, des Arts Divinatoires et des Médecines Douces “Yozenco” vous donne rendez-vous pendant 2 jours au Parc des Expositions l’Illiade à CHARTRES**

⏰ Samedi 17 janvier 2026 de 14h00 à 20h00

⏰ Dimanche 18 janvier 2026 de 10h00 à 19h00

**ENTRÉE GRATUITE – CONFERENCES ET ATELIERS GRATUITS ❤️**

Un rendez-vous IMMANQUABLE pour découvrir durant 2 jours, des exposants, créateurs, coachs, praticiens, artisans et professionnels du Bien-être et des Arts Divinatoires et profitez des dizaines de conférences et ateliers gratuits.

**CE QUI VOUS ATTEND LORS de la 2ème édition de ce SALON !**

120 exposants

40 conférences et ateliers

5 univers :

**- L’univers et l’espace du bien-être** : santé au naturel, lithothérapie, massage énergétique, développement personnel, beauté, formation, coaching, sport…

**- Les Médecines douces et alternatives** : reiki, énergéticien, magnétiseur, radiesthésiste, soin, naturopathie…

**- L’univers nature et bio** : produits bio, cosmétiques bio, huiles essentielles, savons naturels, tisanes et infusions bio, conseils nutritionnels, CBD, pierres naturelles…

**- L’univers Minéraux, Lithothérapie et Bijoux** : orgonites, gemmes et géodes naturels, cristal de roche…

**- Les Arts divinatoires** : cartomancie, médiumnité, voyance, numérologie, crâne de cristal, astrologie…

Échangez avec les exposants, thérapeutes, artisans et coachs. Profitez des massages proposés. Offrez-vous une séance d’astrologie ou une consultation avec un médium. Testez de nouveaux produits. Participez aux ateliers, animations et conférences gratuits.

_**Un événement organisé par Yozenco et en tournée dans toute la France**_

Chartres D32 – 28000 chartres Chartres 28000 Eure-et-Loir