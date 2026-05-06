Salon du bien-être Salle Polyvalente Bénesse-lès-Dax
Salon du bien-être Salle Polyvalente Bénesse-lès-Dax dimanche 7 juin 2026.
Bénesse-lès-Dax
Salon du bien-être
Salle Polyvalente Avenue Auguste Duhau Bénesse-lès-Dax Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 10:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Des thérapeutes et professionnels passionnés seront présents pour vous accueillir sur leur stand ou bien à l’occasion d’une conférence. .
Salle Polyvalente Avenue Auguste Duhau Bénesse-lès-Dax 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine sports.benesse.les.dax@gmail.com
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English : Salon du bien-être
L’événement Salon du bien-être Bénesse-lès-Dax a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Grand Dax