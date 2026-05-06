Salon du bien-être Salle Polyvalente Bénesse-lès-Dax

Bénesse-lès-Dax

Salon du bien-être

Salle Polyvalente Avenue Auguste Duhau Bénesse-lès-Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 10:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Des thérapeutes et professionnels passionnés seront présents pour vous accueillir sur leur stand ou bien à l’occasion d’une conférence. .

Salle Polyvalente Avenue Auguste Duhau Bénesse-lès-Dax 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine sports.benesse.les.dax@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Salon du bien-être

L’événement Salon du bien-être Bénesse-lès-Dax a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Grand Dax