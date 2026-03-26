Salon du bien-être Château La Tilleraie Bergerac

Salon du bien-être

Château La Tilleraie 1323 Rue des Côtes de Pecharmant Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-04

Les Rendez-vous Bien-Être, organisés par l’association Essence & Harmony, vous invitent à un week-end dédié à la découverte du bien-être, du développement personnel et de la spiritualité. Venez rencontrer de nombreux praticiens, thérapeutes, créateurs et artisans passionnés soins énergétiques, pratiques corporelles, médiumnité, produits naturels et objets spirituels.

Des ateliers gratuits seront proposés tout au long du week-end pour expérimenter différentes approches dans une ambiance conviviale et bienveillante.

Le dimanche après-midi, une séance de médiumnité intuitive sera également proposée, offrant un moment de connexion et de guidance dans un cadre respectueux et chaleureux. .

Château La Tilleraie 1323 Rue des Côtes de Pecharmant Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 24 89 95

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English : Salon du bien-être

L’événement Salon du bien-être Bergerac a été mis à jour le 2026-03-22 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides